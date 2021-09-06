الرئيس سعيّد: السيادة للشعب وليست لباعة الأوهام

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس السبت بقصر قرطاج، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى جانب كل من نائب رئيس الاتحاد حمادي الكعلي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية،، وناصر الجلجلي، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى والهادي بكور.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح سعيد خلال هذا اللقاء أن رجال الأعمال وسائر المواطنين سيكونون في الموعد حتى نشق تاريخاً جديداً في تاريخ تونس.

وقال، "الشعب خط الطريق التي يسير فيها وحدد معالمه ومن أراد أن يفتح طريقاً أخرى فليعلم أن تلك الطرق مسدودة، خريطتنا واضحة وسنمر إن شاء الله إلى الإجراءات التي عبد الشعب طريقها".

وتابع، "السيادة للشعب وليست لباعة الأوهام، وليعلم هؤلاء أن سيادة الدولة محفوظة وأن تاريخ تونس لن يعود مرة أخرى إلى الوراء ونحن".

وأضاف، "يجب أن نمشي قدماً في الطريق التي خطها الشعب وأن نحقق اهدافه وسنعمل في أقرب الآجال إلى إعادة السيادة للشعب".