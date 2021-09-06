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الحلبوسي يبحث مع وزير الداخلية السعودي التعاون وتنفيذ الاتفاقيات بين بغداد والرياض

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس السبت، مع وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد والرياض.
رمز الخبر: ۵۶۷۲۲
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي لوزير الداخلية السعودي والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة”.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، خلال اللقاء، "أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".

من جهته، عبَّر وزير الداخلية السعودي عن "دعم بلاده للعراق والتعاون في جميع المجالات، من أجل تحقيق الاستقرار"، مؤكدًا أن استقرار العراق سينعكس إيجابًا على السعودية.

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