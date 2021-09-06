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المفتي دريان ينعى الشيخ قبلان: خسرنا قائدا للعيش المشترك والوحدة والحوار

نعى مفتي الجمهورية البنانية الشيخ عبداللطيف دريان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، قائلا، "برحيله فقدنا عالما جليلا ومرجعية روحية دينية كبرى".
رمز الخبر: ۵۶۷۲۱
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أضاف دريان، "بوفاة الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان، خسرت الساحة اللبنانية والعربية رجل المواقف والشخصية الفذة ورمزا من رموز الوحدة الإسلامية في لبنان. تميزت حياته بالتسامح والمحبة والانفتاح بالكلمة الساطعة ومكارم الأخلاق والحكمة والاعتدال وسعة الصدر والشجاعة والجرأة لقول الحق. داعية لوحدة اللبنانيين وعروبة لبنان، وله العديد من الإنجازات الدينية والوطنية، وبخاصة في القمم الروحية التي كانت تعقد في دار الفتوى وبكركي والمجلس الشيعي ودار الطائفة الدرزية. كان من دعاة التكامل والتلاقي بين المذاهب والطوائف، ومن أبرز الداعين الى الحوار والتقارب خدمة للانسانية. من قادة العيش المشترك والوحدة الوطنية والحوار ودعائمهم، وتشهد له المؤتمرات التي كان يشارك فيها في العالم، ما له من دور مميز ومكانة مرموقة في هذا الإطار، ونحن أحوج ما نكون لأمثاله في لبنان والوطن العربي والإسلامي".

وختم بالقول، "إزاء هذا المصاب الجلل، نتقدم الى المسلمين واللبنانيين كافة، ومن الإخوة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومن عائلة الفقيد ومحبيه بخالص التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه".

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