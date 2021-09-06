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فرنسيون يحتجون ضد بطاقة المرور الصحية الخاصة بكورونا

تظاهر آلاف في جميع أنحاء فرنسا أمس السبت لثامن عطلة نهاية أسبوع على التوالي احتجاجاً على بطاقة المرور الصحية الخاصة بفيروس كورونا والتي تتيح للمواطنين دخول أماكن كثيرة.
رمز الخبر: ۵۶۷۲۰
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفادت وزارة الداخلية أن أكثر من 140 ألف شخص تظاهروا، انخفاضًا من حوالي 160 ألفاً في نهاية الأسبوع الماضي، وتم تنظيم نحو 200 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا، في باريس ومدن كبيرة أخرى بما في ذلك مرسيليا ونيس وتولوز.

وقامت الشرطة باعتقال 21 شخصًا بينهم 3 في باريس.

وعلى الرغم من أنه تم تطعيم غالبية الناس في فرنسا ضد وباء كورونا، يشير المتظاهرون إلى أن بطاقة المرور الصحية تتضمن تمييزا ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم وانتهاكًا للحريات المدنية للأفراد.

ولا يمكن للناس دخول المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الرياضية بدون البطاقة الصحية.

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