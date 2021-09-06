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تشييع مهيب للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة النجف

شيّع الآلاف من العراقيين ولفيف من العلماء، صباح اليوم الأحد، المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، إلى مثواه الأخير في مدينة النجف.
رمز الخبر: ۵۶۷۱۸
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وطاف المشيعون الذين جاؤوا من مختلف المحافظات العراقية بجثمان السيد الحكيم في مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قبل بدء مراسم دفنه بالقرب من المرقد العلوي.

وشهدت مراشم التشييع المهيبة مشاركة كبيرة من رجال الدين وطلبة الحوزة وممثلي المرجعيات الدينية، بالاضافة الى حضور نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، إلى جانب عدد كبير من فصائل الحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية، الذين يستذكرون مواقفه ودعمه لفتوى الجهاد الكفائي ودعمه للحشد الشعبي والتصدي لعصابات داعش الارهابية.

وتوفي المرجع الديني العراقي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، أحد المراجع الأربعة في النجف الاشرف، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 87 عامًا متأثرا بنوبة قلبية، ونقل جثمانه صباحا من النجف إلى كربلاء.

والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.

ولد آية الله الحكيم في عام 1936 م في مدينة النجف الاشرف، حيث بدأ تعليمه الديني في الحوزة العلمية منذ طفولته وكان تلميذ السيد محسن الحكيم وأبو القاسم الخوئي، وبعد الانتهاء من تعليمه، قام السيد الحكيم بتدريس الدروس التخصصية مثل الفقه وأصول الفقه والأخلاق والتفسير.

وسجن المرجع الشيعي العراقي ثماني سنوات في عهد نظام صدام حسين ونشر 24 كتاباً في أكثر من 40 مجلداً في موضوعات مثل القضايا الفقهية وبعض القضايا الاجتماعية، كما ترجمت بعض مؤلفاته إلى لغات أخرى، وله مكاتب في مدن مثل النجف وقم ودمشق وبيروت


         

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