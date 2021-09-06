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مجلس النواب في صنعاء يبدأ عقد أولى جلسات أعماله للفترة الحالية

بدأ مجلس النواب عقد أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
رمز الخبر: ۵۶۷۱۵
تأريخ النشر: 05 September 2021

وفي الجلسة، استعرض المجلس مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر، ووافق عليه.

واستمع نواب الشعب إلى رسائل رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، الموجّهة لرئيس مجلس النواب، حول إعادة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإعادة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي، وكذا اعتراض البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء على الاستمرار في طباعة وتزييف العملة اليمنية.

وأقرّ المجلس إحالة ما تضمّنته الرسائل إلى اللجان المختصة للدراسة وإبداء الرأي.

كما استمع المجلس إلى رسالة الرئيس المشاط، التي ثمّن فيه مواقف وقرارات مجلس النواب، وتقديره للمجلس بشأن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بإسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس النواب، لارتكابهم جريمة خرق الدستور والخيانة العظمی.

المصدر: قناة اليمن الفضائية

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