انطلاق المؤتمر الوطني العام لـ "قوى المعارضة العراقية" استعدادا لخوض انتخابات 2021

انطلق في بغداد المؤتمر الوطني العام لـ "قوى المعارضة العراقية" استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول/أكتوبر 2021.

موقع تابناك الإخباري_المؤتمر الذي عقد في قاعة معرض بغداد الدولي تحت عنوان "قوى المعارضة العراقية" بزعامة رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية حمل شعار مطالب تشرين منطلق للتغيير.

وشارك في المؤتمر عدد من القوى المنضوية تحت مسمى تظاهرات تشرين او الحراك التشريني الذي انبثق عن عدد من الشخصيات التي شاركت في التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ورأى مراقبون ان الاحزاب والقوى التي تسمي نفسها قوى المعارضة لم يكن لها برنامج انتخابي واضح، وهي اعتبرت نفسها ممثلة للمتظاهرين بجميع فئاتهم ومطالبهم وتحاول ان تكون بديلا عن القوى السياسية الحالية.