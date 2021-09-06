النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۶مشاهدات
‍ پ

السفارة الإيرانية في بيروت: لطالما كانت مواقف الشيخ قبلان منحازة للحق والعدالة

نعت السفارة الإيرانية في لبنان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، وأشار السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا إلى أن الفقيد كان علما من أعلام الفكر و العلوم الدينية وداعية للوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية.
رمز الخبر: ۵۶۷۱۳
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_نعت السفارة الإيرانية في لبنان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، وأشار السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا إلى أن الفقيد كان علما من أعلام الفكر و العلوم الدينية وداعية للوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أمام مناسبة أليمة وحزينة كهذه، لا يسعنا الا ان نتوجه بأسمى آيات العزاء برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، سماحة الشيخ عبدالأمير قبلان، تغمده الباري عز و جل بواسع رحمته وأسكنه الفسيح من جنته.

لقد كان سماحته علما من أعلام الفكر والعلوم الدينية، وداعية للوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية، ورائدا في العمل الوطني الجامع ، حيث حمل دائما هموم الناس في قلبه ووجدانه، ودافع عن حقوق المظلومين بكل ما أوتي من قوة.

لقد كانت اياديه البيضاء جلية منذ البدايات، حيث كان الى جانب الإمام المغيب السيد موسى الصدر في مسيرته الهادفة التي تركت آثارا مباركة في رفع الحرمان عن كاهل المجتمع والنهوض به نحو غد أفضل.

ولطالما كانت مواقفه رحمه الله منحازة الى الحق والعدالة، حيث وقف الى جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية واهدافها النبيلة، وحمل على الدوام راية القضية الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، ولواء المقاومة اللبنانية الباسلة في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

لقد نذر سماحته حياته حتى الرمق الأخير في حفظ هذه الرسالة، رسالة العطاء بلا حدود، والمحافظة على الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الأهلي والعيش الأخوي المشترك بين العائلات الروحية اللبنانية.

ختاما، لا يسعني الا أن اتوجه بالعزاء الى عائلته الشريفة، والى نجله العزيز، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، والى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولبنان الشقيق، وكل احبة الراحل الكبير ومريديه وما أكثرهم، آملا أن يمن عليهم جميعا بالصبر والسلوان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
محمد جلال فيروزنيا

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سيرة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان
هندسة الحشد الشعبي تواصل حملاتها الخدمية في ذي قار
السيد هاشم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير
السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا
اعتقال رئيس غينيا بعد انقلاب عسكري
عبد اللهيان: الشعب الأفغاني يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده
الصحة اللبنانية:864 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24ساعة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى وحماس تدعو للنفير والتصدي للإعتداءات
الكاظمي: قضى عمره في الحث على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان
سعيّد: تحركاتنا كانت في إطار الدستور ولحماية الدولة
افتتاح مهرجان "أيام العنب" في جنين بالضفة الغربية للسنة الخامسة على التوالي
الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينعى الشيخ قبلان: أدى دورا هاما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه
قاليباف: الاعتماد على أمريكا لتحقيق التقدم والأمن خطأ استراتيجي
حركة طالبان تقر بتباطؤ تقدمها في بنجشير والمقاومة تتحدث عن قتلها مئات من عناصر الحركة
الحشد الشعبي يفشل هجوماً لمسلحي داعش شرق صلاح الدين
وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان
تأملات في انتصار طالبان وانسحاب الأمريكان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعي رئيسه.. ويعلن عن مواعيد التشييع وتقبل التعازي
زعيم حزب الجماعة الإسلامية يدعو طالبان الى التوقف عن مهاجمة بنجشير
تظاهرة رافضة لزيارة الوفد الأمريكي إلى تونس
وزير الموارد المائية العراقي يجري مباحثات مع مسؤولين أتراك في أفيون قره حصار حول المصادر المائية
الرئيس بري ينعى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان
الرياض تعلن تعرض المنطقة الشرقية لهجوم بالستي
تشييع مهيب للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة النجف
رئيس الاحتلال الإسرائيلي اجتمع سراً مع الملك الأردني الأسبوع الماضي
الرئيس الأسد يستقبل وفدا لبنانيا برئاسة طلال أرسلان
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودي