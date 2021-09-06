القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودي

أصدرت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الأحد بيانا كشفت من خلاله عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للتحالف السعودي.

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت القوات المسلحة في البيان، تنفيذ عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودي ردا على تصعيد التحالف السعودي وحصاره الظالم.

وأوضحت أن العملية استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في راس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودي بثمان طائرات مسيرة نوع "صماد3" وصاروخ بالستي نوع "ذو الفقار"، كما تم قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ بالستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع "صماد3"، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وحذرت القوات المسلحة في بيانها "العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوان على بلدنا العزيز وشعبنا الصامد المجاهد"، مؤكدة "حقها المشروع في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن بلدنا العزيز وشعبنا العظيم حتى وقف العدوان ورفع الحصار".