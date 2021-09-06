أسرى فلسطينيون يتحدّون الاحتلال بـ "أمعاء خاوية"

يتواصل إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعبيرا عن رفضهم الشديد لسياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال ضدهم، من دون توجيه تهم إليهم.

موقع تابناك الإخباري_وينفذ قرابة عشرة منهم حالياً إضرابات فردية للمطالبة بحريتهم، ورفض تطبيق الاعتقال الإداري الذي بات سيفاً مسلطاً عليهم.

جدير بالذكر، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يُحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.