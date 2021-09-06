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اجتماع سوري لبناني أردني مصري في عمّان الأربعاء المقبل لبحث تزويد لبنان بالغاز

يستضيف الأردن يوم الأربعاء المقبل وزراء الطاقة المصري والسوري واللبناني، لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.
رمز الخبر: ۵۶۷۰۶
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن المملكة "تستضيف، يوم الأربعاء، في العاصمة عمان، كلاً من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن".

هذا وعقد وفد وزاري لبناني يوم أمس السبت لقاءً مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق، حيث رحبّت الأخيرة بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة عبر أراضيها، وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري.

ووصل الوفد الوزاري اللبناني، صباح يوم أمس، إلى منطقة جديدة يابوس الحدودية في سوريا، في إطار تمهيد الطريق لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

وأتت هذه الزيارة بعد كلام سفيرة واشنطن في لبنان دوروثي شيا، عن محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان، فور إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استيراد الوقود من إيران.

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