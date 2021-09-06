رئيس الاحتلال الإسرائيلي اجتمع سراً مع الملك الأردني الأسبوع الماضي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، "اجتمع الأسبوع الماضي، سراً مع ملك الأردن عبد الله الثاني، في قصره في العاصمة عمان، وذلك بدعوة من الأخير".

وبحسب "يديعوت أحرنوت" فإنه "جرى الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد"، مشيراً إلى أن "هرتسوغ وصل إلى عمان بمروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي"، واصفة الاجتماع بـ"الدافئ".

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، أنه خلال الاجتماع ناقش الطرفان "القضايا الاستراتيجية، سواء على المستوى الثنائي او على المستوى الإقليمي".

وقال هرتسوغ، إن "الأردن هي دولة مهمة جداً. أنا أحترم جداً الملك عبد الله، زعيم كبير ولاعب اقليمي مهم جداً اجتمع في الفترة الأخيرة مع قادة مهمين جداً من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني أبو مازن"، مضيفاً أنه "خلال اجتماعنا تحدثنا من بين جملة أمور تتعلق بمجالات مركزية، منها مسائل الطاقة، والاستدامة والحلول لأزمة المناخ التي يمكن تعزيزها معاً، واتفاق الاستراد الزراعي في عام إراحة الأرض".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن هرتسوغ قوله: "أتحدث إلى العديد من القادة من جميع أنحاء العالم ، كل يوم تقريباً، بالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية"، منوهاً إلى أنه "أعتقد أنه من المهم جداً للمصالح الاستراتيجية والسياسية لإسرائيل إجراء حوار مع الجميع".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية+الميادين