النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعي رئيسه.. ويعلن عن مواعيد التشييع وتقبل التعازي

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، "بمزيد من الرضا والتسليم ينعي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئيسه فقيد العلم والعلماء سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر شريف ناهز 85 عاماً قضاه في نشر الدين الحنيف ودعم قضايا الأمة الحقة".
رمز الخبر: ۵۶۶۹۶
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ولفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب في بيان باسم المجلس مساء يوم السبت، إلى أن" الإمام قبلان سجل إنجازات وطنية رائدة حفظت العيش المشترك والسلم الأهلي لما اشتملت عليه شخصيته من مناقبية وطنية وكان صاحب همة عالية في خدمة الناس وعمل على تفعيل التعاون بين المكونات الوطنية".

واعتبر أنه "خسر الوطن برحيل الإمام رجلاً من رجال الوطن فكان مع الإمام السيد موسى الصدر من مؤسسي المقاومة وحركة أمل والتأسيس لمجتمع المقاومة وكان مع قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية".

وأكد انه "كان رائداً من رواد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وبوفاته خسر العالم الإسلامي عالماً جليلاً".

وختم الشيخ الخطيب بيان المجلس بأنه "يصلى على الجُثـمَانُ الطَــاهِرُ عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 أيلول 2021 من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، طريق المطار القديم، ويُشَـــيَّعُ الى مثواه الأخير في روضة الشهيدين. كما، وتقبل التعازي بالراحل الكبير قبل الدفن وبعده في مقر المجلس يومي الاحد والاثنين(5 و6 أيلول) من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً، ومن الثالثة الى السادسة عصرا، و يومي الأربعاء والخميس( 8 و9 أيلول) من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الثالثة الى السادسة عصرا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سيرة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان
هندسة الحشد الشعبي تواصل حملاتها الخدمية في ذي قار
السيد هاشم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير
السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا
اعتقال رئيس غينيا بعد انقلاب عسكري
عبد اللهيان: الشعب الأفغاني يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده
الصحة اللبنانية:864 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24ساعة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى وحماس تدعو للنفير والتصدي للإعتداءات
الكاظمي: قضى عمره في الحث على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان
سعيّد: تحركاتنا كانت في إطار الدستور ولحماية الدولة
افتتاح مهرجان "أيام العنب" في جنين بالضفة الغربية للسنة الخامسة على التوالي
الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينعى الشيخ قبلان: أدى دورا هاما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه
قاليباف: الاعتماد على أمريكا لتحقيق التقدم والأمن خطأ استراتيجي
حركة طالبان تقر بتباطؤ تقدمها في بنجشير والمقاومة تتحدث عن قتلها مئات من عناصر الحركة
الحشد الشعبي يفشل هجوماً لمسلحي داعش شرق صلاح الدين
وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان
تأملات في انتصار طالبان وانسحاب الأمريكان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعي رئيسه.. ويعلن عن مواعيد التشييع وتقبل التعازي
زعيم حزب الجماعة الإسلامية يدعو طالبان الى التوقف عن مهاجمة بنجشير
تظاهرة رافضة لزيارة الوفد الأمريكي إلى تونس
وزير الموارد المائية العراقي يجري مباحثات مع مسؤولين أتراك في أفيون قره حصار حول المصادر المائية
الرئيس بري ينعى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان
الرياض تعلن تعرض المنطقة الشرقية لهجوم بالستي
تشييع مهيب للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة النجف
رئيس الاحتلال الإسرائيلي اجتمع سراً مع الملك الأردني الأسبوع الماضي
الرئيس الأسد يستقبل وفدا لبنانيا برئاسة طلال أرسلان
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودي