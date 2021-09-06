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الرئيس بري ينعى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان

نعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء اليوم السبت، الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ورئيس الهيئة الشرعية في حركة أمل سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان.
رمز الخبر: ۵۶۶۹۵
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال بري في بيان: ننعي الى الامة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الاخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق، ومنارة ايمانية عملت في سبيل الله ومن أجل رفعة الانسان بالموعظة الحسنة والعمل الصادق

وفيما يلي في بيان الرئيس بري:

بسم الله الرحمن الرحيم
(والذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ) صدق الله العظيم.
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله جل وعلا ننعي الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رئيس الهيئة الشرعية في حركة أمل سماحة الامام الشيخ عبد الامير قبلان.

ننعيه الى الامة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الاخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق.

ننعيه الى الامة منارة ايمانية عملت في سبيل الله ومن أجل رفعة الانسان بالموعظة الحسنة والعمل الصادق.

ننعيه للأمة ظلاً من ظلال سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقاً مخلصاً ووفياً لخطه ونهجه في الإعتدال والتعايش والمقاومة للحرمان والاحتلال.

ننعيه للامة صرخة مدوية لطالما ارتفعت في وجه سلطان جائر ولم تخف في الله لومة لائم.

اننا ازاء المصاب الجلل نتقدم من ابناء راحلنا الكبير ومن ذويه ومن مراجعنا العظام ومن سماحة الامام السيد موسى الصدر في سجنه ، ومن سائر اللبنانيين ومن أبناء الطائفة الشيعية الكريمة بأحر التعازي سائلين العزيز القدير ان يلهمنا وأياهم عظيم الصبر والسلوان، وان يسكن الامام الراحل الفسيح من جناته الى جوار الشهداء والاولياء والصديقين وحسن اولئك رفيقا.

وحسبنا قوله تعالى: (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.


         

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