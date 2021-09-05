كتائب المجاهدين: مستعدون لأي مواجهة مقبلة مع العدو الصهيوني

أكد المتحدث باسم كتائب المجاهدين الفلسطينية، أبو بلال، أن فصائل المقاومة الفلسطينية على استعداد دائم لرفع وتيرة المعركة مع العدو الاسرائيلي وتقوم دائمًا بالاستعدادات الميدانية وغير الميدانية لأي مواجهة مقبلة.

وفي مقابلة مع موقع تابناك للأخبار، قال أبو بلال إن "المعارك القادمة مع العدو الصهيوني ستوصل بنا إلى تحرير المسجد الاقصى وكل الاراضي الفلسطينية".

*كتائب المجاهدين في رسالة للإحتلال من داخل أنفاق المقاومة: مستعدون للدفاع عن شعبنا

وجّهت كتائب المجاهدين الفلسطينية رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي من داخل أنفاق المقاومة في قطاع غزة، أكدت من خلالها استعدادها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه في مواجهة العدو.

وقال المنحدث باسم كتائب المجاهدين أبو بلال في تصريح لموقع تابناك للاخبار: "نحن جاهزون لخوص أي معركة قادمة اذا ارتكب العدو أي حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، ومستعدون أن نحمي شعبنا في قاطع غزة والمسجد الاقصى وفي كل أنحاء فلسطين".

*كتائب المجاهدين تشكر عبر تابناك السيد نصرالله على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

تقدمت كتائب المجاهدين الفلسطينية بالشكر إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، وإلى كل من يساند جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال.

موقف كتائب المجاهدين جاء على لسان المتحدث باسمها أبو بلال في مقابلة خاصة مع موقع تابناك للاخبار، قائلاً: "نشكر كلّ من يقف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وسنكون معه كتفا إلى كتف حتى تحرير كلّ فلسطين".