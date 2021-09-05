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مدير مطار صنعاء:التحالف السعودي هو العائق الوحيد أمام تسيير الرحلات في مطار صنعاء

رمز الخبر: ۵۶۶۹۰
تأريخ النشر: 04 September 2021

قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف "إن حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء تولي المطار اهتمامًا كبيرًا، وأن موضوع فتح المطار المغلق منذ 9 آب/ أغسطس 2016 كان يطرح بكل قوة في جميع المشاورات السياسية".

وأضاف الشايف في حوار مع موقع تابناك للأخبار أنه "قُدمت الكثير من المقترحات لفتح المطار، وتم دراستها بمهنية عالية، ومعظم هذه الشروط كانت مجحفة ومخلة بسيادة اليمن، وهذا ما ترفضه صنعاء"، مؤكدا أن من بين هذه الشروط ربط الجانب الإنساني بالمواضيع العسكرية والسياسية، وفتح مطار صنعاء بموضوع وقف اطلاق النار.

وأشار الشايف إلى أن"المستفيد الوحيد من مطار صنعاء هي المنظمات الدولية، لكن حكومة الإنقاذ لها السيادة الكاملة على المطار، ولا يسمح بهبوط أي طائرة الا بموافقتها، كما لا يسمح بدخول أي موظف أممي إلا بموفقة من صنعاء".

وأكد الشايف على" جهوزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية، وأن العائق الوحيد لذلك هو التحالف السعودي"، مشيرا إلى أن المأساة الإنسانية الناجمة عن إغلاق المطار كبيرة، فهناك أكثر من 100 ألف مريض، مههدون بالموت لأنهم لا يستطيعون السفر، كما أن هناك مرضى السرطان والكبد والكلى وغيرهم متضررون من هذا الاغلاق، اضافة إلى وجود أكثر من 4 مليون مغترب لم يتمكنوا من العودة الى صنعاء".

وبشأن الخسائر على إغلاق المطار، قال الشايف "إنها متعددة، ومنها 150 مليون دولار جراء الاستهداف المباشر، وأكثر من 3 مليار ونصف خسائر غير مباشرة، بسبب الإغلاق حتى اليوم ".

*مدير مطار صنعاء: صنعاء استنفدت كل الخيارات السلمية والحل هو استهداف مطارات التحالف

علّق مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف على قرار الامم المتحدة أخيرا بإغلاق الجسر الطبي غلى مطار صنعاء، قائلا "إن الأمم المتحدة لم يكن لديها جدية في تنظيمه، والدليل أنها نقلت في أول رحلة لها 7 مرضى فقط، في حين كان في الرحلة الثانية 27 مريضا مع مرافقيهم، وهذه الخطوات أثارت استياء حكومة صنعاء، وكان الهدف منها التخلص من الثلاثين مريضا الذين تم استقدامهم من معظم المحافظات اليمنية".

ولفت الشايف في حواء مع موقع تابناك  للاخبار، إلى أن "الجاليات اليمنية في الخارج هي من أكثر المتضررين، وهناك تنسيق مع هذه الجاليات لتنفيذ فعاليات وأنشطة من أجل رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، وقد نظمت الكثير من هذه الفعاليات".

واختتم الشايف حديثه بالتأكيد على أن" صنعاء قد استنفدت كل الخيارات السلمية المطالبة بفتح المطار، ولم يتم الاستجابة لها، منوها إلى أن العدو لا يعرف سوى لغة القوة، وأن الحل الوحيد هو استهداف مطارات التحالف السعودي، والوصول إلى قاعدة المطار مقابل المطار".

         

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