الشباب الثائر في غزة يطلق بالونات تحمل صور شهداء وقادة صوب مستوطنات الاحتلال

قال "الشباب الثائر" في غزة، اليوم السبت، إن إطلاق بالونات تحمل صور شهداء وقادة بالمقاومة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" رسالة تحذير للاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_ إطلاق الشبان عشرات البالونات من شرقي القطاع، بدون شعلة نارية، وتحمل صورًا لشهداء الإرباك الليلي، وبعض قادة المقاومة.

وقال أبو الياس من وحدات الزواري،إن "بالونات اليوم رسالة أولية للكيان الإسرائيلي، وعليه أن يلتقطها، وهي أنه إذا استمر في حصاره للقطاع؛ فسنشغل مستوطنات الغلاف ببالوناتنا".

وشدد أبو الياس على أن "الشباب الثائر لن يقبل استمرار الحصار وابتزاز غزة إنسانيًا".

ويُعد إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه مستوطنات "الغلاف"، ضمن الأدوات الشعبية للاحتجاج على استمرار الحصار المفروض على القطاع للسنة الـ15 على التوالي، وتعطيل عملية إعادة الإعمار.