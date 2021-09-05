الكاظمي: توطيد العلاقات بين البلدين ينعكس ايجابا على المنطقة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "إن توطيد العلاقات بين بلاده والاردن ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال لقاء عقده الكاظمي في بغداد مع رئيس مجلس النواب الاردني عبد المنعم العودات اليوم السبت.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي وصلت أخيرا الى مستوى عال من التعاون، مشيدا بدور الملك عبد الله الثاني في تنمية هذه العلاقات وهو ما تجلى في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية وفي مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وحث الكاظمي البرلمانيين في كلا البلدين على العمل من اجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والاقليمي التي شرعت بها الحكومتان العراقية والاردنية.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الاردني عن حرص بلاده على بناء افضل العلاقات مع العراق، مشيدا بخطوات الحكومة العراقية في انتهاج سياسة الحوار والتهدئة لضمان استقرار المنطقة.

ووصل الوفد النيابي الاردني إلى العراق في الاول من أيلول/سبتمبر الجاري وأجرى في اليوم التالي مباحثات مع البرلمان العراقي ركزت على تذليل العقبات امام تنفيذ مخرجات القمة العراقية الاردنية المصرية.