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وفد وزاري لبناني يزور دمشق لاجراء مباحثات في مجال الكهرباء والغاز

وصل وفد وزاري لبناني رفيع المستوى اليوم السبت، الى دمشق حيث توجه الى وزارة الخارجية السورية لاجراء محادثات هي الاولى على هذا المستوى منذ اكثر من عشر سنوات.
رمز الخبر: ۵۶۶۸۵
تأريخ النشر: 04 September 2021

وفد وزاري لبناني يزور دمشق لاجراء مباحثات في مجال الكهرباء والغاز

موقع تابناك الإخباري_وكان الوفد وصل صباحًا الى نقطة جديدة يابوس السورية حيث كان في استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بحضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي والأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري.

وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري في تصريح للصحفيين أن الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ 2011 وهدفها بحث موضوع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسوريا لإنتاج الطاقة الكهربائية موضحاً أن مدة الزيارة يوم واحد ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات معينة.

ولفت خوري إلى وجود اتفاقية سابقة بموضوع استجرار الغاز من مصر مروراً بسورية والأردن إلى لبنان لكن الجانب المصري توقف عن إمداد لبنان بالغاز واليوم نعمل على إعادة تفعيلها.

وقال خوري: أعتقد أن للزيارة مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين وأضاف .. سوريا دائماً كانت إيجابية في كل توجهاتها وتجاوبت رغم الجراح التي أصابتها بسبب عدد من المواقف لكنها كانت تعلو على جراحها وتحرص على التعاون مع لبنان ومساعدته.

الوفد الذي تتقدمه نائب رئيس الحكومة الوزيرة زينة عكر يضم وزيري المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تَندرجُ زيارته في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثمَّ سوريا وصولاً إلى شمال لبنان. ومن المتوقع إعادة احياء الاتفاقية الموقَّعة عام 2009 لمساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا.


         

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