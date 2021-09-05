تيار الوفاء الاسلامي: السجناء يمثلون أزمةً كبيرة للحكومة أكثر مما هم مشكلة ومعاناة للناس

موقع تابناك الإخباري_صرح الناطق الرسمي باسم تيار الوفاء الإسلامي، عبدالوهاب حسين في تصريح جديد من داخل السجن أمس الجمعة بأن "مجموعُ السجناء يمثلون أزمةً كبيرة للحكومة أكثر مما هم مشكلة ومعاناة للناس، وبناءُ الموقف على أساس معاناة الناس".

وأكمل: وتجاهل أزمة الحكومة خطأ كبير في الحساب، إنَّ القيمة الجوهرية إنما هي للصدق والاستقامة والإخلاص والثبات، وإنما تسقط أوراق الخريف؛ لتجددَ الشجرة نفسها وحيويتها، ويكثر عطاؤها، وفي ذلك سلوى المتقين.

وتابع إنهم مؤثرون وفاعلون بعددهم وامتدادهم وقسوة تجربتهم، والمكانة التي اكتسبوها في المجتمع، فيجب النظر إليهم كرقم صعب يتعزز بطول المدة وليس محلاً للشفقة.

وعبدالوهاب حسين معتقل في سجن جو وهو من مؤسسي تيار الوفاء الإسلامي، ومن أبرز قادة انتفاضة الكرامة في فترة التسعينات، وأول الدّاعين والمنظّرين لثورة 14 فبراير، وتقدّم أول تظاهراتها.

ويعد هذا التصريح هو التصريح الثامن الذي يصدره من داخل السجن، فيما يقبع في سجون البحرين قرابة 2000 معتقل سياسي، وهو أعلى معدل سجناء في الشرق الأوسط بالنسبة لعدد السكان.