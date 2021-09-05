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وزير الدفاع وقائد القوة الجوفضائية يؤكدان ضرورة التعاون للإرتقاء بالقدرات العسكرية للجيش

أكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية أمير علي حاجي زادة أنه سيتم توسيع التعاون في المرحلة الجديدة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة للإرتقاء بالقدرات الدفاعية للحرس الثوري.
رمز الخبر: ۵۶۶۸۲
تأريخ النشر: 04 September 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال لقاء حاجي زادة برفقة مساعديه اليوم السبت، وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني في مبنى وزارة الدفاع.

وشدّد حاجي زادة على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين مجموعتي وزارة الدفاع والقوة الجوفضائية للحرس، قائلاً إن "وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تؤدي دورا مؤثرا وحاسما في الارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري".

وأشار إلى أن التعاون سيتوسع مع وزارة الدفاع في المرحلة الجديدة في مجال الارتقاء بالقدرات الصاروخية للحرس الثوري.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع استعداد الوزارة للتعاطي والتعاون الوثيق مع القوة الجوفضائية للحرس الثوري، قائلا، "إنه وفي ظل الطاقات والارضيات الواسعة الصناعية والانتاجية لدى وزارة الدفاع سنتمكن من اتخاذ خطوات واسعة في سياق توفير وتلبية الاحتياجات الدفاعية والعسكرية للقوات المسلحة خاصة القوة الجوفضائية للحرس الثوري".

ووصف آشتياني القدرات الانتاجية لوزارة الدفاع في المجال الصاروخي بانها واسعة ومتطورة وتكنولوجية، مؤكدا أن تلبية جميع حاجات القوة الجوفضائية للحرس الثوري ستكون الاولوية الاولى لوزارة الدفاع.

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