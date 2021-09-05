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السيد رئيسي: المشاركة في زيارة الأربعين مرتبطة بموافقة الحكومة العراقية

أعلن الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، أن المشاركة في مراسم زيارة الأربعين مرتبطة بموافقة الحكومة العراقية، قائلا، "بلا شك، إذا وافقت الدولة المضيفة، يمكن لمن تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح كورونا المشاركة في مراسم زيارة الأربعين".
رمز الخبر: ۵۶۶۸۱
تأريخ النشر: 04 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، اعتبر السيد رئيسي، المشاركة في مراسم زيارة الأربعين الحسيني مرتبطة لموافقة الحكومة العراقية وإعلانها شروط استقبال الزوار، وشدد على أنه اذا وافق البلد المضيف، فيمكن لمن تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح كورونا بموافقة وزارة الصحة الذهاب الى زيارة الأربعين.

وأشار رئيسي إلى ضرورة أن تنشط وزارة الداخلية واللجان الاجتماعية في المحافظات، في مجالات التحقيق والتعرف والتعامل مع الأضرار الاجتماعية والنفسية التي يسببها كورونا، قائلا، "هذا الموضوع يجب أن يكون على جدول الأعمال والاستفادة من آراء فضلاء الحوزة العلمية والاكاديميين واعتماد الحلول العلمية لتقليل الاضرر الاجتماعية والنفسية".

واعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لانخفاض الآثار الجانبية للقاحات المستخدمة، المستوردة والمنتجة محلياً، وشدد على الحاجة إلى معلومات صحيحة ودقيقة في هذا الصدد.

وأضاف "إن اللقاح المحلي له أقل آثار جانبية مقارنة بنظرائه المستورد ومن شأنه أن يجلب الطمأنينة والهدوء للناس في مواجهة الدعاية الخبيثة التي تشكك في إنتاج وقدرة المتخصصين المحليين".

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية الاهتمام بتطعيم المهاجرين والمشتبه بهم وقال: على وزارة الداخلية وحكام المحافظات الحدودية توفير الانضباط في مجال تطعيم هؤلاء الاشخاص من ضيوف الجمهورية الإسلامية لمنع انتشار المرض.

ووصف الرئيس الايراني عملية التطعيم في البلاد بأنها واعدة، مشددا على ضرورة تسريع وتوسيع نطاق التطعيم في مختلف الفئات العمرية، في إشارة إلى زيادة واردات اللقاح والإنتاج المحلي خلال الأسابيع المقبلة.


         

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