اجتماع دمشق.. ترحيب سوري بمساعدة لبنان في تمرير الغاز والكهرباء

رحبت دمشق بـ"طلب" لبنان إمرار الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها وأبدت استعداداً "لتلبيته" للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر.

موقع تابناك الإخباري_عقد اجتماع سوري لبناني مشترك اليوم السبت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، ضم عن الجانب السوري وزير الخارجية فيصل المقداد، وزير وزير المالية كنان ياغي، وزير النفط بسام طعمة، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي خليل، وعن الجانب اللبناني نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. بحضور رئيس المجلس الاعلى السوري اللبناني المشترك.

وأكد الجانبان في بيانهما الختامي، مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، وبخاصة في مجالات الكهرباء والغاز.

وأشار رئيس المجلس الاعلى السوري اللبناني المشترك نصري خوري، خلال تلاوته البيان الختامي، إلى أن الجانب اللبناني طلب مساعدة سوريا في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. فرحب الجانب السوري بالطلب، مؤكدا استعداد سوريا لتلبيته.

واتفق الجانبان على متابعة الإجراءات الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين