الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 04-09-2021

•أولاً: أحداث
- اعلام عبري: مقتل القناص الصهيوني متأثراً بإصابته بطلقات في رأسه على حدود غزة.
-إذاعة الجيش: إصابة إسرائيليان بجروح متوسطة في حادث تحطم مروحية قرب منطقة زخرون يعقوب.
- تال ليف رام: 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي وهي النسبة الأكبر خلال هذه الموجة.
- موقع والاه: مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار على قوة للجيش جنوب نابلس، دون وقوع إصابات.
- على حاجز ترقوميا؛ صادرت قوات جيش العدو مُعدات كانت في طريقها لقطاع غزة، وعلل جيش العدو بمُصادرة هذه المُعدات بأنها كانت مُخصصة لمشروع الأنفاق.
-اعلام عبري: "محكمة القدس الاسرائيلية" برأت خمسة مستوطنين متهمين بالتفاخر والتحريض على قتل فلسطينيين.
- المتحدث باسم الجيش: حماس أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر، في إطار تطوير قدراتها العسكرية.
- إعلام عبري: تسلل فلسطينيان من غزة إلى منطقة الغلاف بالقرب من كيبوتس العين الثالثة ثم عادا إلى داخل القطاع.
•ثانيًا: مواقف وآراء
-صحيفة غلوبس: القبة الحديدية تخسر مناقصة عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار.
-رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق "عاموس يادلين": لدى إسرائيل الرغبة بخيار عسكري ضد إيران، لكن ليس لديها القدرة.
- بينت: لقد أنشأت علاقة شخصية بيني وبين بايدن. أما عن غزة، فسنعمل وفق مصلحتنا.
-0404 العبري: رئيس الأركان أفيف كوخافي: الأحداث والاضطرابات ستؤديان إلى رد أو عملية قاسية في غزة.
-نائب رئيس جامعة تل ابيب: الحرب المقبلة في الشرق الأوسط لن تكون حرباً على المياه بل ستكون حرباً على الغاز.
- 0404 العبري: والدة الجندي القتيل بارئيل شموئيلي في جنازة ابنها: "بينت عار على دولة إسرائيل".
-اعلام عبري: وزير الخارجية يائير لابيد: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خطوة صحيحة نُفذت بشكل غير صحيح.
-إذاعة 103: ليئا غولدين: ليس لدي مشكلة بشأن القرارات السياسية تجاه غزة، ولكن أعيدوا لنا أبناءنا.
- يديعوت احرنوت: تقرير مراقب الدولة: أداء الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو اتسم بكثير من التقصير فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.
- معاريف: ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى 8.1%
•ثالثًا: إجراءات
-هآرتس: طُلب من نتنياهو أن يعيد إلى الدولة 42 هدية حصل عليها عندما كان رئيسًا للوزراء.
-يديعوت: القوات البحرية الإسرائيلية والأمريكية تنفذان مناورة مشتركة في البحر الأحمر.
- 0404 العبري: اللواء ديفيد ساعر سلما يتولى منصب قائد ذراع البحر مكان اللواء إلياهو شارفيت.
- إسرائيل اليوم: وافق مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي على قرار تسجيل وتنظيم الأراضي في القدس الشرقية.
- مكتب بينت: تعيين "ر" 55 عاما رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بانتظار الموافقة من قبل اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين (لجنة غولدبرغ) وموافقة الحكومة.
-المتحدث باسم الجيش: زيادة مساحة الصيد لـ 15 ميلاً، و5000 تصريح دخول جديد للتجار، ليصل العدد الى 7000 وزيادة نسبة الماء المنقول لغزة بـ 5 مليون متر مكعب.
-اسرائيل ديفينس: انضمام السفينة الحربية الرابعة من طراز ساعر 6 الى سلاح البحرية.
- أمير بوخبوط: تولي العقيد عامي بيتون قيادة اللواء الشمالي في فرقة غزة.
- معاريف: الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون الميزانية الإسرائيلية العامة.
الإعداد:تابناك