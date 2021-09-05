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الوفد الوزاري اللبناني يصل الى جديدة يابوس السورية

وصل اليوم السبت، إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.
رمز الخبر: ۵۶۶۶۹
تأريخ النشر: 04 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وعبَر الوفد الوزاري اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الحدود اللبنانية السورية عند نقطة المصنع، ووصل إلى جديدة يابوس، حيث كان في استقباله رسميًا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وهذه أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع الأحداث قبل 10 سنوات، بهدف بحث موضوع استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر الأردن وصولا إلى سوريا ولبنان واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان.

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