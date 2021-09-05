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إخماد حريق في مستشفى”التاج” الأهلي في الكرادة

أنقذت وأخلت فرق الدفاع المدني العراقية، المرضى والكوادر الطبية في مستشفى"التاج" الأهلية بعد اندلاع حريق طال غرفة تخزين أسطوانات الاوكسجين نتيجة احتراق عدد من الكرفانات المشيدة من ألواح "السندويج بانل" سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني.
رمز الخبر: ۵۶۶۶۸
تأريخ النشر: 04 September 2021

إخماد حريق في مستشفى”التاج” الأهلي في الكرادة

موقع تابناك الإخباري_تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، من إخماد حريق مستشفى “التاج” وسط بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ المرضى والكوادر الطبية في مستشفى”التاج” الأهلي بعد اندلاع حريق طال غرفة تخزين اسطوانات الأوكسجين نتيجة احتراق عدد من الكرفانات المشيدة من ألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع طوقت وعزلت وسيطرت على النيران داخل غرفة تخزين أسطوانات الأوكسجين بالوقت المناسب قبل انفجارها وأخمدت النيران في الكرفانات المشتعلة، ومنعت امتداد ألسنتها إلى داخل ردهات المستشفى ،وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية بمشاركة أكثر من 10 فرق إطفاء وإنقاذ".

وتابع أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر في الكرفانات التابعة الى المستشفى المذكور".

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