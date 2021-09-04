مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق في أفغانستان، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن وضع الأفغان المستضعفين الذين يبحثون عن مأوى عبر حدود البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، الذي كان يتحدث من باكستان: "الحقيقة أن أزمة النزوح هي داخل أفغانستان". فقد نزح أكثر من 600 ألف أفغاني هذا العام، "80 في المائة منهم من النساء والأطفال".

وفي نداء للعالم لألا يصرف انتباهه أو تركيزه عن الأفغان وأفغانستان، شدّد بالوش على أنه لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الوضع في أفغانستان "كارثة إنسانية".

وفي وصفه للوضع على حدود البلاد مع باكستان، قال بالوش إن المفوضية لم تشهد مثل هذا "التدفق الكبير للاجئين" الذين يعبرون الحدود إلى باكستان وإيران من قبل.

وأضاف أن تفسير ذلك غير واضح، مشيرًا الى أنه "ربما يعتقد بعض هؤلاء الأشخاص أنهم لا يملكون الوثائق الصحيحة، والبعض الآخر قد لا يكون مرتاحًا جدًا فيما يتعلق بمواجهة حراس مسلحين على الحدود".

وأوضح بابار بالوش أن "الأفغان ما زالوا قادرين على القدوم عبر باكستان، لكن الأمر منظم للغاية"، ويجب عليهم إبراز وثائق مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر أو التأشيرة.