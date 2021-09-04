النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵مشاهدات
‍ پ

مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق في أفغانستان، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن وضع الأفغان المستضعفين الذين يبحثون عن مأوى عبر حدود البلاد.
رمز الخبر: ۵۶۶۵۵
تأريخ النشر: 04 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، الذي كان يتحدث من باكستان: "الحقيقة أن أزمة النزوح هي داخل أفغانستان". فقد نزح أكثر من 600 ألف أفغاني هذا العام، "80 في المائة منهم من النساء والأطفال".

وفي نداء للعالم لألا يصرف انتباهه أو تركيزه عن الأفغان وأفغانستان، شدّد بالوش على أنه لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الوضع في أفغانستان "كارثة إنسانية".

وفي وصفه للوضع على حدود البلاد مع باكستان، قال بالوش إن المفوضية لم تشهد مثل هذا "التدفق الكبير للاجئين" الذين يعبرون الحدود إلى باكستان وإيران من قبل.

وأضاف أن تفسير ذلك غير واضح، مشيرًا الى أنه "ربما يعتقد بعض هؤلاء الأشخاص أنهم لا يملكون الوثائق الصحيحة، والبعض الآخر قد لا يكون مرتاحًا جدًا فيما يتعلق بمواجهة حراس مسلحين على الحدود".

وأوضح بابار بالوش أن "الأفغان ما زالوا قادرين على القدوم عبر باكستان، لكن الأمر منظم للغاية"، ويجب عليهم إبراز وثائق مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر أو التأشيرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مدير مركز تبيان الافغاني:أمريكا تركت لأفغانستان آلاف المشاكل وحضور قوي لطالبان
الوضع في بنجشير معقد وواجهنا توغلاً لطالبان والقاعدة المدعومين من باكستان
السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم: خسرت الحوزة العلمية في النجف أحد أعلامها البارزين
وصول جثمان السيد الحكيم إلى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
الاتحاد الأوروبي يقرر العودة إلى كابول ويعرض شروطه لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المستقبل
بلينكن: نحن على اتصال مستمر بالأمريكيين الموجودين في أفغانستان ويرغبون في مغادرة البلاد
وزير الخارجية يعزّي برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم
نقل جثمان المرجع السيد الحكيم من مدينة النجف الى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان
بايدن يزور لويزيانا لمعاينة أضرار الإعصار "أيدا"
تظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي في كابول لمطالبة طالبان باحترام حقوق المرأة
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين
إصابة 70 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاحتلال في بيتا
حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
الجيش الإثيوبي يعلن إحباطه محاولة لتعطيل أعمال سد النهضة انطلاقا من السودان
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
بالصور"جيلاتي غزة".. مثلجات مجانية توزع البسمة على أطفال القطاع
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب