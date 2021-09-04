إصابة 70 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاحتلال في بيتا

قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي المسيرة المناهضة للاستيطان التي انطلقت في منطقة جبل صبيح المهدد ببلدة بيتا في نابلس، حيث اعلن الهلال الأحمر ان طواقمه تعاملت مع 70 اصابة، 12 منها بالاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، 51 اصابة جراء استنشاق غاز المسيل للدموع، 6 اصابات جراء السقوط واصابة مباشرة بقنبلة غاز.

موقع تابناك الإخباري_من جانبه، قال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، اليوم، على اراضي جبل صبيح، والتي ترفض إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل، حيث شارك مئات المواطنين بأداء صلاة الجمعة على أراضي جبل صبيح المهددة اراضيه بالاستيطان.

وأشار حمايل إلى أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالمسيرة، وأطلقت طائرات مسيرة كذلك قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

واضاف أن قوات الاحتلال استبقت انطلاق المسيرة بنشر مكثف لجنودها، ودمرت الشوارع المؤدية إلى جبل صبيح، وحين قمع المسيرة أشعل الشبان الاطارات المطاطية واندلعت مواجهات لا تزال متواصلة.