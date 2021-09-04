النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

تظاهر حشود من البحرينيين، الجمعة، في قرية الديه غرب المنامة، منددين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنديداً بتعيين السفير البحريني وتسلمه مهامه رسميًا لدى الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۵۶۶۵۰
تأريخ النشر: 04 September 2021

حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

موقع تابناك الإخباري_وقال مشاركون بالمظاهرة التي دعا إليها أعيان ووجهاء قرية الديه، أن "حشود المواطنين تظاهروا وسط أحياء قرية الديه، رافعين أعلام افلسطين ولافتات مناهضة للتطبيع".

كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "شعب البحرين سيبقى وفياً لفلسطين وشعبها ومقدساتها، رافضًا لخيانة التطبيع" و"سلاحكم التطبيع وسلاحنا المقاومة".

وجاءت التظاهرة بعد دعوات أطلقها تيار الوفاء الإسلامي لهبة شعبية شاملة لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتسجيل موقف رافض لمخططات التطبيع والهيمنة الاستكبارية للضغط على الواقع الرسمي الاستسلامي المنهزم أمام قوى الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين العزيزة.

ودعا لاعتبار يوم الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الجاري يومًا وطنيًا لمقاومة التطبيع في البحرين، وصرخة للقدس وفلسطين.

ومن المتوقع أن تشهد البحرين خلال الأيام القادمة موجة جديدة من الحراك الشعبي الرافض للتطبيع بعد دعوة المعارضة للتظاهر طوال الأسبوعين القادمين تحت شعار "معا نقاوم التطبيع" بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مدير مركز تبيان الافغاني:أمريكا تركت لأفغانستان آلاف المشاكل وحضور قوي لطالبان
الوضع في بنجشير معقد وواجهنا توغلاً لطالبان والقاعدة المدعومين من باكستان
السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم: خسرت الحوزة العلمية في النجف أحد أعلامها البارزين
وصول جثمان السيد الحكيم إلى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
الاتحاد الأوروبي يقرر العودة إلى كابول ويعرض شروطه لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المستقبل
بلينكن: نحن على اتصال مستمر بالأمريكيين الموجودين في أفغانستان ويرغبون في مغادرة البلاد
وزير الخارجية يعزّي برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم
نقل جثمان المرجع السيد الحكيم من مدينة النجف الى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان
بايدن يزور لويزيانا لمعاينة أضرار الإعصار "أيدا"
تظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي في كابول لمطالبة طالبان باحترام حقوق المرأة
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين
إصابة 70 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاحتلال في بيتا
حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
الجيش الإثيوبي يعلن إحباطه محاولة لتعطيل أعمال سد النهضة انطلاقا من السودان
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
بالصور"جيلاتي غزة".. مثلجات مجانية توزع البسمة على أطفال القطاع
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب