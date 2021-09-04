إتلاف 24 طنًا من الدقيق الفاسد التابع لمنظمة الغذاء العالمي في محافظة ريمة

أتلفت السلطة المحلية والأمنية في محافظة ريمة اليوم الجمعة، كمية من الدقيق الفاسد التابع لمنظمة الغذاء العالمي.

وخلال العملية جرى إتلاف 488 كيس بما يعادل 24 طنًا من الدقيق الفاسد والمليئة بالدود والحشرات بعد ضبطها والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المشاركون في عملية الاتلاف أن اللجنة المكلفة من قيادة المحافظة قررت إتلاف وإحراق الكمية من الدقيق التي وجدت متسوسة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي في منطقة ربوع بني خولي تابعة لشركة الهادي للنقل المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وجرت عملية إتلاف هذه الكمية من الدقيق، بحضور لجنة مشتركة من قبل السلطة المحلية والأمنية والذين وجهوا رسائل تحذيرية للمنظمات والعاملين عليها أنه إذا كانت المنظمة تريد أن تقوم بأعمال خيرية فعليها أن تأتي لأبناء ريمة بالشيء المفيد وإلا سيتم إتلاف ما أتوا به إلى أبناء ريمة إذا كانت بضائعهم أو منتجاتهم فاسدة.

المصدر: قناة المسيرة.