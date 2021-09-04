النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۵۱مشاهدات
‍ پ

الذكرى السنوية الخامسة على جريمة قوى التحالف بحق أسرة بكاملها في مديرية مران بصعدة

مرت خمس سنوات على جريمة قوى التحالف السعودي بحق أسرة المواطن صادق المراني البريد البالغ عددهم تسعة أفراد كلهم نساء وأطفال في منطقة بيت مران بأرحب صنعاء لكنها ما تزال حاضرة لوحشيتها وإجرام مرتكبيها مثلها مثل مئات المجازر التي لن تسقط بالتقادم.
رمز الخبر: ۵۶۶۴۴
تأريخ النشر: 04 September 2021

إلى أطلال منزله في بيت مران أرحب يعود صادق المراني المعروف بالبريد، يبحث عما تبقى من ذكريات أطفاله وأسرته البالغ عددهم تسعة أفراد يجول بين الأطلال والركام يحدثنا كيف كانوا وأين ناموا قبل أن تباغتهم غارة غادرة لطيران العدوان الأمريكي السعودي في الأول من سبتمبر 2016م.

صادق فقد جميع أسرته يستذكر أطفاله في تلك المجزرة بحرقه وألم شديد رغم مرور خمس سنوات لكنها عالقة في مخيلته وكيف لمن عاش لحظات قتل أبناءه وأسرته بقنابل السعودية وأمريكا أن ينسى ذلك العذاب.

يأتي صادق مع والده ليعيشا ألم الوحدة والفقد والوجع سويا ويأتي معهم شهود عيان ذلك اليوم وفي ذلك المكان ما تزال بصمات العدوان وخونة الأوطان ماثلة على كل حجر وشجر.

المصدر: قناة المسيرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مدير مركز تبيان الافغاني:أمريكا تركت لأفغانستان آلاف المشاكل وحضور قوي لطالبان
الوضع في بنجشير معقد وواجهنا توغلاً لطالبان والقاعدة المدعومين من باكستان
السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم: خسرت الحوزة العلمية في النجف أحد أعلامها البارزين
وصول جثمان السيد الحكيم إلى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
الاتحاد الأوروبي يقرر العودة إلى كابول ويعرض شروطه لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المستقبل
بلينكن: نحن على اتصال مستمر بالأمريكيين الموجودين في أفغانستان ويرغبون في مغادرة البلاد
وزير الخارجية يعزّي برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم
نقل جثمان المرجع السيد الحكيم من مدينة النجف الى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان
بايدن يزور لويزيانا لمعاينة أضرار الإعصار "أيدا"
تظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي في كابول لمطالبة طالبان باحترام حقوق المرأة
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين
إصابة 70 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاحتلال في بيتا
حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
الجيش الإثيوبي يعلن إحباطه محاولة لتعطيل أعمال سد النهضة انطلاقا من السودان
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
بالصور"جيلاتي غزة".. مثلجات مجانية توزع البسمة على أطفال القطاع
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب