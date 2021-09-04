النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

إطلاق نار كثيف في سماء العاصمة كابول احتفالاً بإعلان السيطرة على مناطق في ولاية بنجشير

شهدت سماء العاصمة الأفغانية كابول اطلاق نار كثيف مساء اليوم الجمعة من قبل عناصر طالبان، وذلك احتفالاً بسيطرة الحركة على مناطق بولاية بنجشير.
رمز الخبر: ۵۶۶۴۳
تأريخ النشر: 04 September 2021

إطلاق نار كثيف في سماء العاصمة كابول احتفالاً بإعلان السيطرة على مناطق في ولاية بنجشير

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت حركة طالبان سيطرتها على منطقة بريان ثاني أكبر منطقة في ولاية بانشير.

من جانبه، أعرب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي عن قلقه من الاشتباكات بين طالبان وجبهة المقاومة في بنجشير، داعيًا الجانبين إلى حل القضية من خلال المحادثات.

وسبق أن أعلنت حركة طالبان توجه مئات من مقاتليها إلى الولاية للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي.

وكان نجل أحمد شاه مسعود قال سابقًا إنه يأمل إجراء محادثات سلام مع الحركة التي سيطرت على كابول، لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال.

وأكد مسعود أن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم، وأضاف "يريدون أن يدافعوا، ويقاتلوا، يريدون أن يقاوموا أي نظام شمولي".

وانضم إلى أحمد مسعود نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لأفغانستان بعد استقالة الرئيس أشرف غني وخروجه من البلد.

وانضم إلى تحالف مسعود آلاف الجنود من الجيش الأفغاني الذي انهار بعد انسحاب القوات الأميركية وسقوط كابول في يد طالبان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مدير مركز تبيان الافغاني:أمريكا تركت لأفغانستان آلاف المشاكل وحضور قوي لطالبان
الوضع في بنجشير معقد وواجهنا توغلاً لطالبان والقاعدة المدعومين من باكستان
السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم: خسرت الحوزة العلمية في النجف أحد أعلامها البارزين
وصول جثمان السيد الحكيم إلى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
الاتحاد الأوروبي يقرر العودة إلى كابول ويعرض شروطه لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المستقبل
بلينكن: نحن على اتصال مستمر بالأمريكيين الموجودين في أفغانستان ويرغبون في مغادرة البلاد
وزير الخارجية يعزّي برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم
نقل جثمان المرجع السيد الحكيم من مدينة النجف الى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان
بايدن يزور لويزيانا لمعاينة أضرار الإعصار "أيدا"
تظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي في كابول لمطالبة طالبان باحترام حقوق المرأة
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين
إصابة 70 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاحتلال في بيتا
حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
الجيش الإثيوبي يعلن إحباطه محاولة لتعطيل أعمال سد النهضة انطلاقا من السودان
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
بالصور"جيلاتي غزة".. مثلجات مجانية توزع البسمة على أطفال القطاع
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب