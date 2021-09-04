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حزب الله يعزي بالمرجع الحكيم: خسارة فادحة للعالم الإسلامي

اصدر حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، (3/أيلول/2021)، بيانا عزى فيه المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره).
رمز الخبر: ۵۶۶۳۸
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أصدر حزب الله بيانًا قال فيه: لقد فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏الحكيم قدس سره، والتحاقه بالملكوت الأعلى بعد عمر مديد قضاه في سبيل الدين الحنيف وإعلاء شأن ‏الحوزات الدينية وقضايا العالم الإسلامي. ‏

وأضاف البيان: إننا في حزب الله نعتقد أن هذه المصيبة التي وقعت هي خسارة فادحة للعالم الإسلامي وهو العالم الكبير ‏الذي تحمل طوال حياته مسؤوليات هامة وخطيرة في الدفاع عن الحق وعانى لسنوات طويلة في مواجهة ‏الظلم الذي لحق بالأمة الإسلامية وبالعراق تحديداً من قبل النظام البائد وبقي صاحب الموقف الرسالي الذي ‏لا يلين، كما أنه أغنى المكتبة الإسلامية بمؤلفاتٍ وأبحاثٍ وبياناتٍ ستبقى ذخراً لطالبي العلم والمعرفة ‏والاستقامة.

وتابع قائلاً: إننا إذ نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان "عج" ومن مراجعنا العظام دامت بركاتهم ومن عائلة الفقيد ‏الكبير ومن أبنائه السادة الكرام ومن سائر طلابه ومريديه ومن أبناء عالمنا الاسلامي بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة سائلين الله تعالى أن يحشره مع أجداده الأطهار عليهم السلام وأن يمن على الجميع بالصبر وأن ‏تبقى الحوزات العلمية مصانة ومحفوظة بفضل العطاء الكبير لفقيدنا الجليل قدس سره ولمراجعنا الكبار ‏دامت بركاتهم. ‏

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