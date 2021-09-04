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دمشق تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية مجلس الامن والامم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بعد عدوان اسرائيلي استهدف مواقع في محيط دمشق بعد منتصف ليل الخميس الجمعة.
رمز الخبر: ۵۶۶۲۹
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "في إطار استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها وجرائمها الإرهابية ضد سيادة الدول في المنطقة وإمعاناً منها في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة في سوريا قامت في الساعة 26ر1 دقيقة من فجر اليوم الجمعة الثالث من أيلول بعدوان جوي على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفة محيط العاصمة دمشق."

وقالت الوزارة "يأتي هذا الاعتداء الإسرائيلي الجبان ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم “إسرائيل” بحق سورية وشعبها ولا سيما لجهة استمرار “إسرائيل” بتقديم كل أشكال الدعم لشراذم إرهابييها وأدواتها وعرقلة الحل السياسي للأزمة في سوريا".

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تحذر سوريا مجدداً “إسرائيل” من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها تحت ذرائع كاذبة لا تمت للواقع بصلة ومن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية ومن استمرار احتلالها للأراضي العربية وقمعها الوحشي للتطلعات المشروعة للجماهير العربية في الأراضي المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل.

وتابعت الوزارة إن سورية تحمل الكيان الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تثني الحكومة السورية عن القيام بواجبها الدستوري في مواصلة مكافحة كل التنظيمات الإرهابية التي لا تزال تعيث فساداً وتخريباً في سورية والتي سيكون مآلها الفشل والسقوط.

وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين "تطالب الجمهورية العربية السورية كعضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة مجدداً مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلة “إسرائيل” عنها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها."

وختمت الوزارة رسالتها بالقول إن سوريا تطالب أيضا بإلزام الكيان الإسرائيلي باحترام قرارات الأمم المتحدة جميعها ومساءلته عن إرهابه وجرائمه التي يرتكبها بحق سوريا وفلسطين ولبنان والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و350 و497 والقرار 1701 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

 

         

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