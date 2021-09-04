النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۸مشاهدات
‍ پ

إيران تدعو لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية دون تمييز

دعت سفيرة ومساعد الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي الى التنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية.
رمز الخبر: ۵۶۶۲۸
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة حول تطورات الشرق الاوسط بشان الملف الكيمياوي السوري، امس الخميس، قالت ارشادي: نجدد دعمنا الكامل لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية وتعزيز اقتدارها وبصفتنا عضوا مدافعا عن هذه المعاهدة المهمة لن نتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق اهدافها.

واضافت: فضلا عن ذلك ندعو الى شمولية المعاهدة للعالم كله ونعتقد انه ومن اجل تحقيق هذا الهدف الاساس يجب ارغام الكيان الاسرائيلي على الانضمام لهذه المعاهدة من دون اي شرط مسبق او تاخير.

وتابعت: ان ايران بصفتها ضحية كبرى للاسلحة الكيمياوية المستخدمة ضدها في التاريخ المعاصر تدين بشدة استخدام هذه الاسلحة من قبل اي كان وفي اي نقطة وتحت اي ظرف.

واردفت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها احد الاعضاء الناشطين في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية تؤكد على اهمية ضمان نشاط المنظمة المستقل والمحايد والمهني.

واكملت: ان هذا الامر يحظى باهمية خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتنفيذ التزامات الدول الاعضاء ومنها الجمهورية العربية السورية.

واشادت السفيرة الايرانية في الامم المتحدة بالجهود الجادة للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها في اطار المعاهدة. وقالت: ان المحو الكامل لبرنامج الاسلحة الكيمياوية في سوريا خلال اقصر فترة زمنية ممكنة وفي ظروف استثنائية مؤشر الى اهمية هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية.

واستطردت: نرحب بمبادرة سوريا الاخيرة في تقديم تقريرها الشهري الـ 93 حول انشطتها في مجال محو الاسلحة الكيمياوية ومنشآت انتاجها.

وقيمت الدبلوماسية الايرانية بالايجابية الاجراءات الجارية للتمهيد لعقد اجتماع بين مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية ووزير الخارجية السوري وكذلك عقد الاجتماع التشاوري الـ 25 مع فريق تقييم الاعلانات. وقالت: ما يبعث على الاسف ان ملف الكيمياوي السوري قد تم تسييسه من قبل مجموعة خاصة من الدول.

واكدت ضرورة وقف المسار الذي يضعف اقتدار المعاهدة ومكانة منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية. وقالت: ان وقف هذا المسار يخدم المعاهدة والمنظمة المذكورة وسيادة القانون وصون السلام والامن الدولي.

وفي الختام، قالت ارشادي: بدعمنا للنهج الجديد لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وسوريا لاجراء مفاوضات في مستويات عليا، نشجع كلا الجانبين على التعاون البناء ونامل بان تعود هذه المبادرة بنتائج ايجابية.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إطلاق نار كثيف في سماء العاصمة كابول احتفالاً بإعلان السيطرة على مناطق في ولاية بنجشير
الرئاسات الثلاث تعزّي بالمرجع السيد محمد سعيد الحكيم: علم من أعلام النجف الدينية
السيد مرتضى السندي للصهاينة: وجودكم باطل وشعب البحرين لن يعطيكم شرعية البقاء
الاحتلال يفرج عن الأسيرة آيات محفوظ على حاجز الجلمة شمال جنين
الحشد الشعبي يعزي بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم 
حزب الله يعزي بالمرجع الحكيم: خسارة فادحة للعالم الإسلامي
وقفة تضامنية في نابلس مع الاسير الجريح المضرب عن الطعام رايق بشارات
وفد لبناني يزور دمشق في أول زيارة رسمية منذ 2011
أنهار الديك: الأسيرات صدحن بالتكبير عند معرفة قرار الإفراج عني
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة
لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها
أرديرن: هجوم أوكلاند نفذه إرهابي بأسلوب مستوحى من تنظيم داعش
المدارس تغلق أبوابها بعد اختطاف 100 تلميذ على أيدي مسلحين
دمشق تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب
مصادر طالبان تكشف عن نية الحركة تعيين الملا برادر رئيسا للحكومة المقبلة