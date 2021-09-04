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بايدن يزور الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجوم مطار كابول

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته الخميس مستشفى في ماريلاند يعالج جرحى القوات الأمريكية في أفغانستان، بعد أربعة أيام على انتهاء انسحاب الجيش الأمريكي من هذا البلد.
رمز الخبر: ۵۶۶۲۳
تأريخ النشر: 03 September 2021

بايدن يزور الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجوم مطار كابول

موقع تابناك الإخباري_وقال البيت الأبيض "الليلة، يزور الرئيس والسيدة الأولى المحاربين الجرحى في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني".

وأمضى بايدن أقل من ساعتين بقليل في المستشفى، لكن لم تقدم الإدارة أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المستشفى العسكري الواقع في إحدى الضواحي الشمالية الغربية لواشنطن يعالج عشرات من أفراد الخدمة الأمريكية الذين أصيبوا في هجوم 26 آب/أغسطس على مطار كابول أثناء إجلاء موظفين أجانب ومتعاونين أفغان.

وكان بايدن استقبل الأحد في قاعدة عسكرية جثث الجنود الأمريكيين الـ13 الذين سقطوا في هجوم كابول، في مراسم سادها صمت لم يكسره أحيانا سوى بكاء الأسر مع تعرّض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة على خلفية إدارته الانسحاب الذي تحول إلى فوضى عارمة فاقمت مرارة الهزيمة على واشنطن.

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