القوى الأمنية تحاول سحب مخزون البنزين المصادر من خزانات الصقر في البقاع

بدأت منشآت نفط الزهراني وبمؤازرة القوة الضاربة في فرع المعلومات بتحضير الارضية لسحب مخزون البنزين المصادر من خزانات مارون الصقر (شقيق القيادي في القوات اللبنانية ابراهيم صقر) في حوش الأمراء في زحلة بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.

موقع تابناك الإخباري_وضربت القوى الأمنية طوقا امنيا كبيرا وعلى رقعة جغرافية واسعة في المكان نظرا لحساسية وخطورة الموضوع، وتفاديا لوقوع اي كارثة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار مصدر أمني الى أن "المواكبة والحضور الامني من أجل الحرص على سلامة المواطنين والجوار خلال عملية سحب المخزون، وليس هناك مداهمة لمنزل ابراهيم الصقر أو أي أمر آخر سوى مواكبة سحب المخزون".

وكانت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة قد استجوبت مارون الصقر وأصدرت مذكرة وجاهية بتوقيفه. واستمهل وكلاء المدعى عليه إبراهيم الصقر لتقديم دفوع شكلية.

وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ادّعى على مارون وإبراهيم الصقر بجرم احتكار محروقات وتبييض أموال. وسبق الادّعاء العام صدور بلاغ بحث وتحر لشهر بحق إبراهيم الصقر يبقى ساري المفعول، بحسب مصادر قضائية.

وحدّدت القاضية سلامة الجلسة المقبلة آخر ايلول في انتظار البت بالدفوع الشكلية القابلة للإستئناف والتمييز.

وكانت القوى الأمنية قد ضبطت أحد مالكي محطات الصقر متلبِّساً بنحو مليوني ليتر بنزين داخل خزانات مطمورة تحت الأرض في حوش الأمراء بزحلة. وبعد العثور على البنزين المخبأ أوقفت القوى الأمنية مارون الصقر، شقيق القيادي في القوات اللبنانية إبراهيم الصقر.

وقال مارون خلال استجوابه أمام محققي فرع المعلومات بأنّ كميات البنزين تعود له وليست لشقيقه، زاعماً أنّه خزّنها منذ 3 أشهر، علماً أنّ المعلومات لدى المحققين تفيد بأنّها موجودة في الخزانات منذ أكثر من 8 أشهر.



