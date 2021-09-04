النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

القوى الأمنية تحاول سحب مخزون البنزين المصادر من خزانات الصقر في البقاع

بدأت منشآت نفط الزهراني وبمؤازرة القوة الضاربة في فرع المعلومات بتحضير الارضية لسحب مخزون البنزين المصادر من خزانات مارون الصقر (شقيق القيادي في القوات اللبنانية ابراهيم صقر) في حوش الأمراء في زحلة بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.
رمز الخبر: ۵۶۶۲۲
تأريخ النشر: 03 September 2021

القوى الأمنية تحاول سحب مخزون البنزين المصادر من خزانات الصقر في البقاع

موقع تابناك الإخباري_وضربت القوى الأمنية طوقا امنيا كبيرا وعلى رقعة جغرافية واسعة في المكان نظرا لحساسية وخطورة الموضوع، وتفاديا لوقوع اي كارثة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار مصدر أمني الى أن "المواكبة والحضور الامني من أجل الحرص على سلامة المواطنين والجوار خلال عملية سحب المخزون، وليس هناك مداهمة لمنزل ابراهيم الصقر أو أي أمر آخر سوى مواكبة سحب المخزون".

وكانت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة قد استجوبت مارون الصقر وأصدرت مذكرة وجاهية بتوقيفه. واستمهل وكلاء المدعى عليه إبراهيم الصقر لتقديم دفوع شكلية.

وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ادّعى على مارون وإبراهيم الصقر بجرم احتكار محروقات وتبييض أموال. وسبق الادّعاء العام صدور بلاغ بحث وتحر لشهر بحق إبراهيم الصقر يبقى ساري المفعول، بحسب مصادر قضائية.

وحدّدت القاضية سلامة الجلسة المقبلة آخر ايلول في انتظار البت بالدفوع الشكلية القابلة للإستئناف والتمييز.

وكانت القوى الأمنية قد ضبطت أحد مالكي محطات الصقر متلبِّساً بنحو مليوني ليتر بنزين داخل خزانات مطمورة تحت الأرض في حوش الأمراء بزحلة. وبعد العثور على البنزين المخبأ أوقفت القوى الأمنية مارون الصقر، شقيق القيادي في القوات اللبنانية إبراهيم الصقر.

وقال مارون خلال استجوابه أمام محققي فرع المعلومات بأنّ كميات البنزين تعود له وليست لشقيقه، زاعماً أنّه خزّنها منذ 3 أشهر، علماً أنّ المعلومات لدى المحققين تفيد بأنّها موجودة في الخزانات منذ أكثر من 8 أشهر.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إطلاق نار كثيف في سماء العاصمة كابول احتفالاً بإعلان السيطرة على مناطق في ولاية بنجشير
الرئاسات الثلاث تعزّي بالمرجع السيد محمد سعيد الحكيم: علم من أعلام النجف الدينية
السيد مرتضى السندي للصهاينة: وجودكم باطل وشعب البحرين لن يعطيكم شرعية البقاء
الاحتلال يفرج عن الأسيرة آيات محفوظ على حاجز الجلمة شمال جنين
الحشد الشعبي يعزي بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم 
حزب الله يعزي بالمرجع الحكيم: خسارة فادحة للعالم الإسلامي
وقفة تضامنية في نابلس مع الاسير الجريح المضرب عن الطعام رايق بشارات
وفد لبناني يزور دمشق في أول زيارة رسمية منذ 2011
أنهار الديك: الأسيرات صدحن بالتكبير عند معرفة قرار الإفراج عني
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة
لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها
أرديرن: هجوم أوكلاند نفذه إرهابي بأسلوب مستوحى من تنظيم داعش
المدارس تغلق أبوابها بعد اختطاف 100 تلميذ على أيدي مسلحين
دمشق تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب
مصادر طالبان تكشف عن نية الحركة تعيين الملا برادر رئيسا للحكومة المقبلة