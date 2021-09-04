الأسيرة أنهار الديك بعد اطلاق سراحها تدعو للافراج عن جميع المعتقلين

أطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلي سراح الأسيرة المحررة الحامل أنهار الديك فجراً بكفالة مالية. ودعت كل الاحرار في العالم الى الضغط على الاحتلال لاطلاق سراح الاسرى.

موقع تابناك الإخباري_أطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلي سراح الأسيرة المحررة الحامل أنهار الديك بكفالة مالية. وتسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الأسيرة الحامل فجر اليوم الجمعة من أمام معسكر سالم في جنين بالضفة.

وعبرت الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها، أنهار الديك، عن سعادتها الشديدة بإطلاق سراحها، قائلة إن "فرحتها وفرحة الأسيرات عند وصول خبر الإفراج لا توصف، وتكبيراتهن كانت تصدح في كل مكان".

ولحظة وصول الديك حاجز "سالم" العسكري شمالي جنين (شمال) بعد إخلاء سبيلها من سجن الرامون؛ سجدت لله تعالى شكرا، ثم ألقت كلمة عبرت فيها عن شكرها لكل من طالب بالإفراج عنها، داعية جميع أحرار العالم إلى "تلبية نداء كافة الأسرى والأسيرات بالإفراج الفوري والعاجل عنهم".

وقالت الديك إن "جميع الكلمات وحروف اللغة العربية تعجز عن شكر كل من تضامن مع قضيتي وطالب بالإفراج عني"، مضيفة: "كانت كلمات كل متضامن معي تُثلج صدري".

وأضافت أن اللحظات التي كانت تفكر بها لو أنجبت مولودها داخل السجن "صعبة جدا (..) كنت في كل لحظة أتخيل كيف سيأتي ابني للزنزانة، وكيف سيعيش المعاناة التي أعيشها، وكيف سيواجه ظلمة وعتمة الزنازين، وكيف سيكون بعيدا عن أبيه".

وكانت الديك قد وجهت رسالة إلى عائلتها في 25 أغسطس/آب المنصرم، ناشدت خلالها أحرار العالم التدخل العاجل للإفراج عنها كي تتمكن من وضع جنينها خارج أسوار السجون، ليبدأ بعدها حراك شعبي للمطالبة بإطلاق سراحها على الفور.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم سمارة وكيل الدفاع عن الأسيرة الحامل أنهار الديك، إن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عنها بكفالة مالية مع إقامة جبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة.

وأوضحت الهيئة، أن محكمة عوفر عقدت يوم الأربعاء جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد القادم، وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها، حيث سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن الدامون.

يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عاماً) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من آذار/ مارس الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحي، وستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.

ومنذ دخولها شهرها التاسع، انطلقت حملة دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسيرة الديك، حتى تتمكن من الولادة في ظروف صحية جيدة وبين عائلتها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للمطالبة بالضغط على الاحتلال، للإفراج عن الديك، التي أطلقت صرخة للمطالبة بالإفراج عنها، وقالت في رسالة من داخل سجون الاحتلال: "طالبوا كل حر وشريف يغار على عرضه بأن يتحرك لو بكلمة، وخطية هالولد في رقبة كل واحد مسؤول قادر يساعد وما بساعد".



