الرئيس التونسي يتهم أطرافا بمحاولة وضع قوانين مقابل مبالغ مالية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يترك من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب، لافتا إلى وجود أشخاص حاول تمرير قوانين مقابل مبالغ مالية.

موقع تابناك الإخباري_موقف سعيد جاء خلال لقائه مع مسؤولين حقوقيين تونسيين امس الخميس، وهم "إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأضاف منتقدا: "لقد جوّعوهم ونكلوا بهم وأفلسوا الدولة كما فعل خزندار وبن عياد ثم يجدون في بعض النصوص القانونية مخارج وتبقى القضايا في رفوف المحاكم لعشرات السنين، بل إن بعض الوثائق سرقت من الملفات".

ولفت رئيس تونس إلى أن "هناك مجموعة من الأشخاص التي تدبر وأخرى تنفذ ما تم الاتفاق عليه من أجل ضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية".

كما أشار إلى أن هناك من يحاولون وضع قوانين مقابل مبالغ مالية، مضيفا أنه "يوجد فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار، فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟".