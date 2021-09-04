14 ضحية و8 جرحى بسقوط حافلة من طريق جبلي في محافظة كردستان

موقع تابناك الإخباري_وذكر مسؤول إيراني، الخميس، أن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في حادث تحطم حافلة غرب البلاد.

وذكر رئيس منظمة الطوارئ بجامعة كردستان للعلوم الطبية غرب إيران، رضا بيرا، أن "حافلة متوسطة كانت تقل ركاباً من مدينة مريوان باتجاه كاميران بمحافظة كردستان غرب البلاد، انحرفت وسقطت في واد".

وأضاف رضا بيرا أن "سقوط الحافلة في الوادي على الطريق الرابط بين مدينتي كاميران ـ بالنجان بمحافظة كردستان، أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 8 آخرين بجروح".

وأشار إلى أن أحد الجرحى إصابته خطرة وجرى نقله بطائرة خاصة إلى أحد المستشفيات في محافظة كردستان، مبيناً أن "سائق الحافلة لم يتمكن من السيطرة عليها ما تسبب بسقوطها".

ولم تتضح بعد أسباب انقلاب الحافلة، لكن قوات الشرطة الإيرانية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة الأسباب.

وتقدر السلطات الإيرانية أن 17 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب حوادث السير.