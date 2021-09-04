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قائد محور الشمال بالحشد: تم إعداد خطة أمنية محكمة لحماية زوار الامام زين العابدين (ع)

علق قائد محور الشمال بالحشد الشعبي يلماز النجار على الخطة الامنية الخاصة في انتشار الحشد الشعبي لتأمين زيارة الامام زين العابدين (ع)، وقال انه تم إعداد خطة أمنية محكمة من قبل محور الشمال بالتنسيق مع القطاعات الموجودة وبإشراف المقر المتقدم للعمليات المشتركة، لحماية أهالي كركوك والمناطق القريبة الذين يتجهون للزيارة.
رمز الخبر: ۵۶۶۱۲
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_قال قائد محور الشمال بالحشد الشعبي يلماز النجار انه تم إعداد خطة أمنية محكمة من قبل محور الشمال للحشد الشعبي وبتنسيق مع القطاعات الموجودة وبإشراف المقر المتقدم للعمليات المشتركة، لحماية أهالي كركوك والمناطق القريبة الذين يتجهون إلى مقام إمام زين العابدين في مدينة داقوق لاداء الزيارة.

واعلن النجار في تصريح صحفي ان خطة هذه السنة للزيارة هي تحت عنوان "عاشوراء الكرامة"، موضحا انه تم تجنيد الآلاف لحفظ امن هذه المنطقة لما لها من تحديات.

واضاف: تم تقريبا توزيع كل القطاعات على الطرق المؤدية إلى هذا الموقع، وسنحضر جميعا في هذه المراسيم حتى نؤديها على أكمل وجه.

وتابع: بالنسبة إلى محور الشمال، اللواء 16 واللواء 52 والأفواج المستقلة بمحور الشمال لواء 15 وكذلك اللواء 56 سيحضرون معنا، اي ان أربعة ألوية متواجدين في الميدان لحماية الزوار.

واوضح ان وحدات الحشد الشعبي وزعوا تقريبا على مسافات كبيرة جدا لتقديم الخدمات للزائرين في هذه المناسبة.

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