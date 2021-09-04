اتصل بنا
|
الروابط
|
بحث
|
الأرشیف
|
الاستطلاعات السابقة
|
RSS
تم التحديث في:
08:02
Saturday 04 September 2021
الصفحة الرئيسة
الروابط
اتصل بنا
ابحث
الأرشیف
الاستطلاعات السابقة
RSS
النص الأصلي
فارسی
العربیه
صفحه نخست
»
عمومی
۷۵
مشاهدات
پ
بالصور"جيلاتي غزة".. مثلجات مجانية توزع البسمة على أطفال القطاع
وسط أزقة مخيم البريج، يلتف عشرات الأطفال حول باص "جيلاتي غزة" الذي يوزع المثلجات مجاناً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة.
رمز الخبر:
۵۶۶۱۰
تأريخ النشر:
03 September 2021
الرجوع الى أعلى الصفحة
0
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إطلاق نار كثيف في سماء العاصمة كابول احتفالاً بإعلان السيطرة على مناطق في ولاية بنجشير
الرئاسات الثلاث تعزّي بالمرجع السيد محمد سعيد الحكيم: علم من أعلام النجف الدينية
السيد مرتضى السندي للصهاينة: وجودكم باطل وشعب البحرين لن يعطيكم شرعية البقاء
الاحتلال يفرج عن الأسيرة آيات محفوظ على حاجز الجلمة شمال جنين
الحشد الشعبي يعزي بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم
حزب الله يعزي بالمرجع الحكيم: خسارة فادحة للعالم الإسلامي
وقفة تضامنية في نابلس مع الاسير الجريح المضرب عن الطعام رايق بشارات
وفد لبناني يزور دمشق في أول زيارة رسمية منذ 2011
أنهار الديك: الأسيرات صدحن بالتكبير عند معرفة قرار الإفراج عني
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة
لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها
أرديرن: هجوم أوكلاند نفذه إرهابي بأسلوب مستوحى من تنظيم داعش
المدارس تغلق أبوابها بعد اختطاف 100 تلميذ على أيدي مسلحين
دمشق تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية
الاکثر قراءة
الأكثر تعليقا
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب
مصادر طالبان تكشف عن نية الحركة تعيين الملا برادر رئيسا للحكومة المقبلة