برلمانا العراق والأردن يبحثان تأسيس مرحلة جديدة من التعاون

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الأردني عبد المنعم العودات، تأسيس مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في كل المجالات بين الجانبين.

موقع تابناك الإخباري_وجاء ذلك في لقاء بين الجانبين في مبنى البرلمان العراقي ببغداد، تراسا خلاله جلسة للبرلمانين العراقي والاردني، وفق بيان صادر عن مكتب الحلبوسي.

وقال الحلبوسي، خلال اللقاء، إن "مجلس النواب العراقي يدعم مخرجات القمة الثلاثية (بين العراق والأردن ومصر) والاتفاقيات الثنائية بين البلدين". وأشار إلى "ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين"، مثمنا "دعم المملكة الأردنية للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة".

من جانبه، أكد العودات "أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين". وأشار إلى أن "هذه الزيارة والزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق".

وأشار إلى أن موقف بلاده "كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد"، لافتا إلى دعم المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف البيان أن المحادثات أكدت أهمية تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية.

وكان رئيس البرلمان الأردني وصل إلى بغداد، مساء الأربعاء، على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية غير معلنة المدة، التقى خلالها أيضاً رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واحتضنت بغداد في 27 يونيو/ حزيران الماضي، أعمال القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهي الرابعة من نوعها منذ مارس/ آذار 2019.