تمرين بحري مشترك بين الإمارات ومصر

انطلقت فعاليات التمرين البحري المشترك "زايد 3"، الذي يقام على أرض الإمارات، بمشاركة وحدات من القوات البحرية من الإمارات ومصر، ويستمر لمدة 10 أيام.

موقع تابناك الإخباري_ويأتي التمرين العسكري امتدادا لتمرين "زايد 1" الذي جرى بين البلدين عام 2014 وتمرين "زايد 2" الذي جرى عام 2017، في حين يشمل تمرين "زايد 3" عام 2021 على تمرين القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

ويهدف التمرين إلى "تبادل الخبرات في أسلوب تأمين المسرح البحري ضد التهديدات المختلفة والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ المهام البحرية المختلفة وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات البحرية الإماراتية والوحدات البحرية المصرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية والتعبوية بين الجانبين في جميع مراحل التمرين"، بحسب بيان رسمي إماراتي.

وتتخلل فعالياته العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين، الذي يأتي ضمن التدريب على الإبرار البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية.