وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان

وفي اتصال هاتفي هنأ جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس اكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني، حسين امير عبداللهيان بانتخابه وزيرا للخارجية الايراني، وأعرب عن شكره وتقديره لبيع وشحن الوقود من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية الى لبنان.

وانتقد جبران باسيل سياسات أولئك الذين يريدون تجويع اللبنانيين من أجل تحقيق أهدافهم السياسية ، ودعا إلى تنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وتبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الايراني بشأن تطورات المنطقة.

من جانبه أكد امير عبداللهيان خلال الاتصال الهاتفي على استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لبيع منتجاتها النفطية لزبائنها الجدد، مضيفا: إذا كانت الحكومة اللبنانية والتجار اللبنانيين لا يزالون بحاجة إلى الوقود ، فإن إيران مستعدة للبيع وارسالها وتؤيد الخطة التي اتخذها الامين العام لحزب الله لإنهاء هذه الأزمة الصهيونية ضد اللبنانيين.

وشدد وزير الخارجية الايرانية على عدم وجود قيود في مجال توسيع العلاقات الثنائية مع لبنان، ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية.

المصدر:فارس