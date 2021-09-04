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السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان

عبر الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي منذ وصوله الى محافظة سيستان وبلوجستان عن امله في ان يتم اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل الاهالي والتعرف على القدرات الاقتصادية.
رمز الخبر: ۵۶۵۹۸
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_واعلن الرئيس الايراني إنه لا يمكنه استخدام كلمة "حرمان" بشان سيستان وبلوجستان. وقال انه وعلى الرغم من المزايا العديدة، إلا أنها تعاني أيضًا من بعض الحرمان يمكن القضاء عليه بالتأكيد بجهود جميع المسؤولين ومتابعة الحكومة.

ولدى وصوله إلى جابهار، اعتبر رئيسي جولاته التفقدية الى المحافظات بأنها أحد برامج الحكومة، وقال ان زيارة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة للمحافظات تهدف إلى التعرف على مشاكل الأهالي ولا سيما التعرف على القدرات الاقتصادية التي يمكن ان تسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج، وحل مشاكل الناس، وخاصة الفقراء والمحرومين.

وقال رئيسي إنه تم إنجاز الكثير من العمل في محافظة سيستان وبلوجستان بعد الثورة، مضيفًا انه لا تزال هناك فاصلة عما يجب القيام به في هذه المحافظة ونأمل أن يجري خلال عهد هذه الحكومة وبتعاون المواطنين انفسهم ورجال الأعمال والمستثمرين والشباب الفاعلين في هذه المحافظة اتخاذ خطوات لتطوير المحافظة.

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