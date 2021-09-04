شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة

استشهد وأصيب عدة مواطنين مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع أطلقها جيش الاحتلال تجاههم، خلال فعاليات "الارباك الليلي" قرب الحدود شرق مدينة غزة رفضا للحصار المستمر على القطاع.

موقع تابناك الإخباري_استشهد الشاب أحمد صالح 26 عاما وأصيب 15 آخرين من المتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع أطلقها جيش الاحتلال تجاههم، خلال تظاهرهم قرب الحدود شرق مدينة غزة رفضا للحصار المستمر على القطاع.

وتعاملت الطواقم الطبية مع عدد من المصابين بالرصاص الحي والاختناق نتيجة إطلاق قوات الاححتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة ان 15 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم 5 اطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت في بيان لها أن من بين الاصابات 5 بالرصاص الحي (احدها خطيرة لطفل شرق رفح و4 اصابات متوسطة) بالاضافة الى 10 اصابات طفيفة بشظايا وقنابل الغاز.

ولليوم السادس، يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة، تظاهرات قرب السياج الفاصل شرق غزة، ضمن ما تُسمى بفعاليات "الإرباك الليلي"، احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 15 عاما.

واحتشد عشرات الشبان الفلسطينيين، قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة. وأشعلوا إطارات المركبات، وألقوا قنابل صوتية قرب السياج الفاصل .

وخلال الخمسة أيام الماضية، استهدفت قوات الاحتلال محتجين فلسطينيين شاركوا في تظاهرات ليلية مماثلة قرب الشريط الحدودي شرقي القطاع، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي وشظايا مختلفة وحالات اختناق.‎

و"الإرباك الليلي" هي مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية شرق مدينة غزة منذ السبت، وتستخدم قنابل صوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود؛ احتجاجا على استمرار الحصار.