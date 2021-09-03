النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ
بعد ضغطٍ شعبي وحقوقي..

الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال

تسلّمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، الأسيرة الحامل أنهار الديك من أمام معسكر سالم في جنين بالضفة المحتلة.
رمز الخبر: ۵۶۵۹۴
تأريخ النشر: 03 September 2021

وفي وقتٍ سابق مساء اليوم، أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم سمارة وكيل الدفاع عن الأسيرة الحامل أنهار الديك، أنّ "محكمة عوفر العسكرية قررت الافراج عن الأسيرة بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة".
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ "محكمة عوفر عقدت يوم أمس الأربعاء جلسة للنظر في طلب اخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد القادم، وبجهودٍ قانونيّة من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها، حيث سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن الدامون".
بدوره، أكَّد المتحدّث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"بوابة الهدف"، أنّ "انتزاع قرار الإفراج عن الأسير الحامل أنهار الديك هو انجاز كبير وسابقة من نوعها لم تحدث منذ العام 2008 إذ وضعت الأسيرة فاطمة الزق في ذلك الحين مولودها داخل السجن".
ولفت عبد ربه إلى أنّ "هذا الانجاز تحقّق نتيجة تكامل الجهود والضغط ما بين الجهات الحقوقيّة والسياسيّة والضغط الشعبي البارز في هذا الإطار"، موضحًا أنّه "سيتم الإفراج عن الأسيرة أنهار مساء اليوم الخميس من سجن "الدامون" وستنقل إلى منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة".
يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملاً في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحي، وكانت ستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال.
وفي وقتٍ سابق، جدّدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى، وعن الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها خلال أيّام داخل سجون الاحتلال.
ودعت تلك المؤسسات خلال الوقفة الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، جماهير شعبنا إلى مساندة الأسرى كافة.
كما وشددت على ضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى وتوسيع دائرة التضامن والحراك الشعبي، نتيجة الخطر الذي يتعرضون له بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
قمة ثلاثية في القاهرة تهدف لتنسيق المواقف إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية
طائرة قطرية جديدة في مطار كابول والدوحة تعمل مع طالبان لإعادة تشغيل المنفذ الاستراتيجي
وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه
قائد قوى الأمن الداخلي: حدود البلاد تحظى بالأمن الكامل
سلطات الاحتلال تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً
الصحة اللبنانية: تسجيل1121 إصابة جديدة بكورونا
سعيد يوصي بمواصلة العمل بمبادرة أيام التلقيح المكثف
السيد رئيسي يدعو الى الاسراع في إكمال المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا
رئيس جمعية القضاة التونسيين: جزء من المجلس الاعلى للقضاء يقود لوبي الفساد
تشنج بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يبدد الآمال بقرب ولادتها
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
السفير الايراني في بغداد يتوقع جولة رابعة من المحادثات بين طهران والرياض
مصدر في "طالبان": مطالب المقاومة في بنجشير غير مقبولة
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 30 شاحنة لدعم قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة
وزير الدفاع ورئيس الأركان الأميركيان يتعهّدان بـ"استخلاص العِبر" من حرب أفغانستان
انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لتأمين الحدود مع سوريا
تونس تستقبل طائرة سعودية محمّلة بمعدّات طبية ومكثفات أكسجين لمكافحة وباء كورونا
حكمتيار: ندعم حكومة طالبان المرتقبة دون شروط مسبقة
تحت شعار معًا نقاوم التطبيع.. احتجاجات في البحرين رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
مسؤول عسكري يكشف عن القيام بـ1372 عملا عسكريا منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: تحسين العلاقات الصينية-الأمريكية مطلوب للتعاون في مجال تغير المناخ
ملك البحرين ووزير خارجية الهند يبحثان التعاون المشترك بين البلدين