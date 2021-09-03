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وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"

اعتبر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة قوة عظمى، قائلا: " القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى".
رمز الخبر: ۵۶۵۹۳
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وعندما سئل عما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمي، قال والاس: "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا" في إشارة بحسب المقربين منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة".

كما قارن والاس بين تعامل وزارة الحرب مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع كانت على رأس القضايا الخاصة بها، وهي إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم".

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، ذهب في إجازة إلى جزيرة كريت في 6 أغسطس، ولم يعد إلا بعد سقوط كابل في أيدي طالبان بعد 10 أيام، وخلال ذلك الوقت كان والاس في المملكة المتحدة، ونشر القوات البريطانية في المطار مع تقدم "طالبان".

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