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وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه

نظمت الفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية والرسمية في مدينة الحسكة وقفة احتجاجية في ساحة الرئيس بشار الأسد، للتنديد باستمرار جريمة قطع المياه من قبل الجيش التركي، والتعديات والانتهاكات التي يقوم بها المحتل الأمريكي ومرتزقته.
رمز الخبر: ۵۶۵۸۹
تأريخ النشر: 02 September 2021

وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الوطنية واللافتات التي تدين جريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في المحافظة، نتيجة إيقاف تشغيل محطة مياه علوك من قبل المحتل التركي، والممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها وسرقتها لخيرات المحافظة.

وأشار المشاركون إلى أنه في ظل تمادي المحتل بانتهاك القانون الدولي الذي يمنع استخدام المياه كسلاح في النزاعات السياسية والعسكرية، تأتي وقفة أبناء الحسكة لإيصال الصوت إلى المجتمعي الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل، من أجل إنهاء هذه المعاناة القاسية التي تتزامن مع تفشي وباء كورونا .

يشار إلى أن جريمة قطع المياه الشرب وإيقاف تشغيل محطة علوك من قبل المحتل التركي مستمرة منذ أكثر من شهرين، في ظل تفاقم معاناة الأهالي نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانتشار وباء كورونا.

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